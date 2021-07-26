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Антиолигархическая реформа будет внедряться по трем направлениям - Стефанчук

26.07.2021 / 13:49
Антиолигархическая реформа в Украине будет внедряться по трем направлениям.

Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире программы "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24".

"В первую очередь, это сфера политики. Кроме того, это сфера масс-медиа. Третья сфера - монопольное влияние на экономику. Именно по этим трем направлениям будет внедряться определенный ограничительный влияние", - сказал первый вице-спикер.

Стефанчук пояснил, что законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политическ вес в общественной жизни (олигархов)" создает только общие законодательные предпосылки. В частности, проект закона определяет, кто такой олигарх, обязывает олигарха и его окружения становиться публичными и публично декларироваться. "Это первый, но не последний шаг", - подчеркнул первый заместитель председателя парламента.

По его словам, политическое направление во внедрении реформы предусматривает законопроекты, связанные с политическим лоббизмом. "Второе направление массмедийный. Понятно, что здесь будет ряд ограничений, связанных с антимонопольным влиянием на средства массовой информации. СМИ должны оставаться рупором и должны переставать быть пропагандистскими машинами", - добавил Стефанчук. В то же время третье направление, монопольное влияние на экономику, предусматривает "большой перечень вопросов, связанных с антитрастовое законодательством".

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесена к олигархам. Кроме этого, речь идет о создании Реестра олигархов.

Ко второму чтению законопроекту подано 1230 поправок.

Источник

Стефанчук, Антиолигархическая реформа
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