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Соглашение ФРГ и США по "Северному потоку-2" не устраняет всех разногласий - Меркель

23.07.2021 / 10:49
Соглашение ФРГ и США по проекту газопровода "Северный поток-2" не отменяет все разногласия между сторонами по этой проблеме, заявила 22 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я думаю, что соглашение с администрацией США не закрепляет расхождение мнений, но оно также не отменяет все разногласия (между сторонами - ред.). Разногласия остаются, что мы видели по реакциям", - сказала она на пресс-конференции.

Меркель также назвала соглашение "хорошим шагом" для обеих сторон.

При этом она напомнила о важности для Берлина, чтобы Украина оставалась транзитной страной для транспортировки газа.

Кроме этого, канцлер вновь озвучила надежды ФРГ, что РФ не будет использовать этот проект в качестве "оружия".

Накануне США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока-2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

Источник

Меркель, Северный поток-2
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