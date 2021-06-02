Меркель отправляет в Штаты делегацию для обсуждения "Северного потока-2"

Об этом сообщает Bloomberg

Согласно сообщению, делегация во главе с советником канцлера по вопросам внешней политики Яном Хеккером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Роллером встретится с советником США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Визит немецкой делегации, который состоится за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, направленный на снижение напряжения между США и Германией.

Напомним, в компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

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