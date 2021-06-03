Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022 году - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам утвержденной правительством Бюджетной декларации и прогноза экономического и соцразвития на 2022-2024 годы.

"Рост зарплат в последующие три года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции). Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%", – указал Шмыгаль в среду в Телеграм-канале.

При этом курс гривни к доллару в 2022-2023 годах ожидается в коридоре 28-29 грн/$, отметил глава правительства.

По его словам, утвержденные документы предусматривают сокращение дефицита бюджета почти вдвое и возвращение этого показателя к плановым 3% в 2023 году.

"Государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП", – указал Шмыгаль.

При этом с 2023 года Украина сможет выйти на устойчивый тренд развития экономики на 5% в год, добавил он.

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