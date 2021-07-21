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Финляндия с 26 июля откроется для вакцинированных украинцев

21.07.2021 / 15:47
Финляндия разрешит въезд для полностью вакцинированных граждан Украины с 26 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Подробные условия въезда и список признанных вакцин есть на интерактивной карте МИД (спойлер: индийские и китайские там есть)", - написал Кулеба в Twitter.

На сайте Института национального здоровья Финляндии указано, что кроме признанных в ЕС вакцин также признаются вакцины Covishield, CoronoVac и BIBP/Sinopharm, которые используются в Украине.

Полный курс вакцинации должен быть завершен менее чем за 14 дней до въезда в Финляндию.

Напомним, Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.

Ранее Бельгия открылась для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС.

Как известно, государства ЕС приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

Источник

Финляндия, Кулеба
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