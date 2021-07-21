Зеленский в интервью французским СМИ попытался уколоть Россию, но лишь показал свою несостоятельность

Зеленский в интервью пожаловался, что Россия использует русскоязычных украинцев, чтобы давить на официальный Киев. При этом в Офисе президента все чаще расставляют акценты с прицелом на США – Киев хочет, чтобы Вашингтон включился в решение конфликта на Донбассе и давил на Москву. Отсюда и аналогия Зеленского о Кремниевой долине.

"Например, в Кремниевой долине большинство сотрудников – иностранцы. Индийцы, британцы, русские... Американцы там уже не в большинстве. И что, из-за этого страны, откуда эти сотрудники родом, готовы разворачивать свою армию, чтобы гарантировать их безопасность?" - заявил Зеленский.

Но это обычная подмена понятий. США не ущемляют русских в Кремниевой долине, не запрещают людям разговаривать на родном языке, не закрывают школы, не бомбят их, в конце концов. А Украина это все делала и делает. При этом в интервью все тому же изданию Дмитрий Козак дал четко понять, что Россия предпримет некие действия в случае насилия на Донбассе. То есть это не что иное как предостережение от силового сценария. Вполне адекватная реакция.

Возможно, за подобной риторикой Зеленского стоит желание прикрыть "рукой России" желание украинцев уехать из страны, получить другой паспорт. Зеленский посетовал, что Россия раздала 250-300 тыс. своих паспортов на Донбассе и в Крыму. Как будто бы украинцев насильно заставляют получать эти паспорта. Дело в том, что люди выбирают для жизни безопасные страны, где соблюдаются законы, где есть высокий уровень достатка и минимум коррупции. Именно поэтому из Украины массово выезжают граждане, в том числе и в Россию. Даже ООН говорит, что к 2100 году население Украины сократится на 45%. Виновата ли в этом Россия?

К слову, Зеленский даже не владеет информацией, сколько российских паспортов получили украинские граждане. Козак констатирует, что с 2016 по 2020 годы гражданство Российской Федерации приняли 978 тыс. граждан Украины. То есть Зеленский ошибся в три-четыре раза. Так они и страной управляют.

Еще одно минное поле для Зеленского – это переход на рассуждения о том, как плохо в России. "Предполагалось, что Россия превратит Крым в "жемчужину морей". Но ничего не произошло. Напротив, ситуация ухудшилась – нет туризма, нет предприятий, нет работы, нет воды, рекордная инфляция", - похвастался Зеленский в интервью.

В 2017 году Крым, по российским статистическим данным, принял 5,4 млн туристов. В 2018 году в Крыму побывали 6,8 млн туристов, в 2019 году – более 7 млн, что стало рекордом за весь постсоветский период. Нет туризма, говорите?

По итогам первого квартала, безработица в Украине составила 10,1% (в России, к слову, – 5,2%), ВВП упал на 2,2%, индекс промпроизводства за пять месяцев обвалился на 13%, годовая инфляция по состоянию на мая достигла 9,5%. И эту цепочку можно продолжать. Результат работы молодых реформаторов на лицо.

Имея такие удручающие показатели, Зеленский не стесняется жаловаться, что "Украину часто рассматривают как республику второго сорта, которую другие советские республики использовали как сельскохозяйственные угодья, хранилище ресурсов". Но если бы Зеленский изучал историю, он бы знал, что на момент распада СССР Украина была одной из наиболее развитых союзных республик – в плане образования, сети научных и промышленных предприятий, в Украине было одно из наиболее развитых в СССР сельское хозяйство, а также весьма мощный военно-промышленный комплекс, включающий ведущие в СССР предприятия по выпуску ракетного вооружения, большегрузных транспортных самолетов, танков. Украина имела достаточное количество научных, инженерных и управленческих кадров.

Все это было, но за 30 лет такие, как Зеленский, уничтожили это все, превратив промышленно развитую страну в сельскохозяйственный придаток Европы. А свою несостоятельность власть начинает оправдывать откровенным враньем.

Невозможно читать интервью Зеленского без чувства стыда.

Игорь Вальский