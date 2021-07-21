Войти | Зарегистрироваться
17:27

среда,
21 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

На Западе уже поняли, что Путин отказывает Зеленскому во встрече из-за Медведчука

21.07.2021 / 16:00
Немецкая радиостанция Deutsche Welle решила разобраться, чем была обоснована статья Владимира Путина об Украине

Немецкая радиостанция Deutsche Welle решила разобраться, чем была обоснована статья Владимира Путина об Украине, и пришла к выводу, что резкие выпады в адрес Владимира Зеленского связаны с преследованием в Украине председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Радиостанция сделала вывод, что именно поэтому Путин отказывается от официальной встречи с Зеленским в любом формате.

"Путин недоволен действиями Киева против оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, с которым он поддерживает близкие личные отношения. Украинские следователи обвиняют Медведчука, в том числе, в государственной измене, он находится под домашним арестом в Киеве", - говорится в публикации.

По словам обозревателя DW Константина Эггерта, Путин был "лично зол" на Зеленского из-за его отношений с Медведчуком. "Фактически, глава Кремля отказывался встречаться со своим украинским коллегой в течение нескольких месяцев, ни на двусторонней основе, ни в рамках нормандского формата с участием Германии и Франции", - отмечают авторы статьи.

И немцы правы: зачем встречаться с президентом, который не свободен в своих решениях и идёт на поводу американцев. Отстроенная США система внешнего управления работает как часы. И Медведчук фактически взят в заложники Киевом для того, чтобы максимально досадить Владимиру Путину, который возлагал большие надежды затормозить антироссийский дрейф Украины с помощью политической силы Медведчука и созданной им медиа-империи. Зеленский все эти планы поломал. Отсюда и нескрываемое нежелание Путина садиться за стол переговоров даже в нормандском формате.

Кстати, статья Путина обращена и к партнёрам по нормандскому формату: там явственно читается между строк, что Кремль устал от покрывательства Францией и Германией грубых нарушений Киевом всех взятых на себя обязательств, в том числе и лично Зеленским, который обязался имплементировать "формулу Штайнмайера", а на деле отказывается выполнять свои обещания. Читатели статьи Путина в Париже и Берлине прекрасно поняли, почему Путин отказывается от диалога с Зеленским. Но пока дипломаты двух столиц делают вид, что им эти сигналы неясны, и продолжают призывать Кремль к диалогу с Зеленским.

Путин, Медведчук, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.