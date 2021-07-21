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Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard

21.07.2021 / 14:55
Компания Blue Origin, основанная американским миллиардером Джеффом Безосом, 20 июля провела успешный запуск космического корабля New Shepard с четырьмя астронавтами-туристами на борту и вернула пилотируемую капсулу на парашюте.

Прямая трансляция происходила на официальном YouTube-канале компании.

Старт состоялся в 8:12 утра по местному времени и продолжался не более 10 минут.

Ракетоноситель примерно за четыре минуты вывел капсулу с астронавтами на траекторию суборбитального полета с максимальной высотой 107 километров над уровнем моря. После этого капсула отделилась от ракеты и приземлилась с помощью парашютной системы в пустыне Техаса. Ракетоноситель New Shepard совершил автоматическую посадку на специальную площадку.

На борту New Shepard находился сам Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен - выпускник средней школы из Нидерландов.

Фанк была в составе учебной программы США 1960-х годов «Женщины в космосе», пока ее не закрыли во время холодной войны. Несмотря на одни из лучших результатов подготовки, ей до этого так и не удалось выйти в космос. Во вторник она установила рекорд старейшего человека, покинувшего Землю.

Поскольку в капсуле находились два Безоса, Марк использовал не свою фамилию, а псевдоним DEMO - абривеатуру от имен его четырех детей - Дрю, Элли, Миа и Оуэн.

Планируется, что следующие полеты Blue Origin пройдут с шестью туристами на борту.

Перед полетом астронавты прошли двухдневные тренировки, в том числе, симуляцию всего полета на капсуле-тренажере. Сама капсула оборудована полулежачими креслами, которые поглощают перегрузки, а также большими окнами, откуда можно наблюдать за видами на границе земной атмосферы, где начинается космос.

В целом, это второй коммерческий полет с туристами на борту.

Первый совершила 11 июля компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона на борту. В будущем ожидается, что рынок космического туризма станет высококонкурентным, и билеты будут стоить до 250 000 долларов США за одно место на суборбитальных полетах.

Источник

New Shepard, Безос
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