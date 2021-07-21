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60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица

21.07.2021 / 16:18
Главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс заявил, что 60% людей, которые попадают в больницу с COVID-19, невакцинированные, исправляя предыдущее заявление, сделанное им в понедельник.

Об этом сообщает Reuters

Раньше Валанс заявил на пресс конференции с премьер-министром Борисом Джонсоном, что 60% людей, которые попали в больницу с COVID-19, имели две дозы вакцины.

"Исправление статистических данных, которые я дал на пресс-конференции, – сказал Валанс. – Около 60% госпитализированных с COVID не являются людьми с двойной вакцинацией, скорее 60% госпитализированных с COVID в это время – невакцинированные люди".

Главный научный советник исправил утверждение, чтобы четко объяснить, что показатель 60% касается невакцинированных, а не привитых двумя дозами.

Напомним: в Британии 7 июня зафиксировано 28 773 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с 29 января.

В Великобритании уровень заражений COVID-19 вырос в четыре раза по сравнению с инфицированиями по состоянию в начале июня.

Великобритания сообщила в среду о 42 302 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с 15 января.

Источник

Великобритания, COVID-19
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