"День свободы": Англия отменила масочный режим и социальную дистанцию

Об этом пишет DW.

«Англия сняла ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса. С полуночи понедельника, 19 июля, в стране не действуют, среди прочего, правило держаться на расстоянии от других людей в закрытых помещениях и рекомендация работать из дома. Отменено ограничение на максимально допустимое число посетителей разнообразных развлекательных заведений. А необходимость носить защитные маски сохранится лишь в общественном транспорте Лондона», - говорится в сообщении.

При этом осталось в силе требование уйти в карантин при обнаружении инфекции среди лиц, с которыми у человека были непосредственные контакты.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал отмену ограничений, названную в СМИ «днем свободы». При этом он призвал соотечественников оставаться благоразумными и сделать прививку от COVID-19.

В то же время, замечает DW, ученые обеспокоены динамикой распространения инфекции в Великобритании. В последние дни суточный прирост заражений составляет около 50 тысяч случаев (больше - лишь в Индонезии и США).

В связи с этим профессор Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон предостерег: если распространение Delta-штамма выйдет из-под контроля, страна может столкнуться со 100 тысячами заражений в сутки и необходимостью ежедневно класть в больницы по 2 тысячи человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как отмечается, на этом фоне правительства Уэльса и Шотландии заявили, что оставят в силе ряд ограничений, включая масочный режим.

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