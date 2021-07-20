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Число жертв масштабного наводнения в Германии превысило 160

20.07.2021 / 10:54
Количество погибших в результате крупного наводнения на западе Германии достигло не менее 163.

Об этом сообщило издание Die Welt, пишет "Европейская правда".

По данным полиции Кобленца, 19 июля в земле Рейнланд-Пфальц число погибших возросло до 117. Кроме того, по меньшей мере 749 человек получили ранения.

Сколько людей остаются пропавшими без вести, точно не известно.

В Северном Рейне-Вестфалии до полудня воскресенья было зарегистрировано 46 смертей. С четверга власть несколько раз увеличивала количество жертв.

Люди часто не могли связаться со своими родственниками из-за того, что телефонная связь все еще не работает.

Напомним, проливные дожди прошли на западе Европы, включая западную и юго-западную часть Германии на прошлой неделе.

Власти Бельгии сообщили, что число погибших в результате наводнений возросло до 36.

В эти выходные наводнение добралось до юга Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.

Источник

жертвы, наводнения, Германия
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