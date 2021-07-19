Войти | Зарегистрироваться
18:13

понедельник,
19 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Борис Джонсон помещен под наблюдение после контакта с заразившимся министром

19.07.2021 / 17:19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак не будут самоизолироваться после контакта с министром здравоохранения Саджидом Джавидом. У министра - положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает BBC News.

Даунинг-стрит заявила, что они примут участие в пилотной программе, в которой ежедневные тесты заменят самоизоляцию.

По словам представителя правительства, им придется самоизолироваться, когда они не работают, и будут заниматься только важными делами.

Лейбористы из оппозиции уже заявили, что общественность подумает, что это означает, что "есть одно правило для них, а для всех нас - другое".

Джавид получил положительный результат в субботу утром после встречи на Даунинг-стрит накануне, и с Борисом Джонсоном и Риши Сунаком связались сотрудники NHS Test and Trace в качестве его контактов.

Даунинг-стрит входит в число 20 организаций частного и государственного сектора, в том числе Network Rail, Transport for London и Border Force, которые принимают участие в пилотном проекте, в ходе которого близкие люди с заболевшими COVID проходят ежедневные тесты.

На рабочем месте необходима система тестирования для бессимптомных людей, и люди, принимающие участие, должны самоизолироваться, когда не работают.

Напомним, министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом. По его словам, благодаря сделанной прививке от COVID-19 заболевание протекает в легкой форме.

Источник

коронавирус, Джонсон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.