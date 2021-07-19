Борис Джонсон помещен под наблюдение после контакта с заразившимся министром

-
Популярное в рубрике
-
-
Популярное в рубрике
Кабмин ожидает от МВФ 700 млн долларов в этом году, но без транша потрясений не будет – министр08.07.2021 / 09:01Последние новости рубрики
-
11:46
Второй транш ЕС будет предоставлен после реформирования судебной системы в Украине - Шефчович
-
11:15
Суд ЕС принял решение, которое ограничивает прокачку газа в обход Украины
-
10:54
Уменьшение дефицита и госдолга: Рада одобрила бюджетную декларацию на три года
-
09:42
Для казино и букмекеров планируют снизить налоги – Рада приняла законопроект за основу
-
10:23
Рада приняла закон о реструктуризации "газовых" долгов на рынке
- 11:46
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
07:43
В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"
-
07:11
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
-
08:39
Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси
-
08:02
В Китае запустили вторую в мире по мощности ГЭС
-
08:06
Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest
- 07:43
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики