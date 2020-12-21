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Обнаруженный в Британии новый штамм коронавируса на 70% заразнее - Джонсон

21.12.2020 / 09:01
Обнаруженный в Британии новый штамм коронавируса на 70% заразнее - Джонсон
Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, может быть на 70% заразнее.

Об этом премьер-министр Борис Джонсон заявил на пресс-конференции, запись трансляции которого размещена на его странице в Твиттере.

«Хотя в этом вопросе всё ещё сохраняется большая неясность, новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первичный, с которым мы до сих пор имели дело», - заявил Джонсон.

В то же время, по его словам, данных, что новый штамм вируса вызывает более тяжелое течение болезни либо более высокую смертность, пока нет.

Как сообщалось, о выявлении нового штамма коронавируса, из-за которого темпы распространения болезни в разных регионах Великобритании резко выросли, в начале недели заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. На тот момент в стране было подтверждено свыше тысячи случаев заражения им.

19 декабря британское правительство решило усилить карантинные меры.

По данным Worldometer, в мире выявлено 76 635 408 случаев COVID-19, в частности 1 692 075 летальных, 53 758 431 человек выздоровел.

Источник

коронавирус, Джонсон, мутация
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