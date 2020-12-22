Ученые насчитали 22 мутации "британского штамма" коронавируса

Об этом сообщает ВВС.

«Мы обычно видим, как вирусы отличаются друг от друга на одну-две смены, но в целом этот вирус насчитывает 22... Это своего рода немного тревожный звоночек... Но биологически возможно, что вирус мог изменить поведение через эти мутации», - отметила Барклей.

По ее словам, сейчас важно понять, эффективные вакцины, существующие против него.

Как пишет ВВС, вирус, который впервые был обнаружен в китайском Ухане - уже не тот, можно найти в большинстве уголков мира. В частности, мутация D614G появилась в Европе в феврале и стала глобально доминирующей формой вируса. Другой вид под названием A222V, распространился по Европе с теми, кто отдыхал этим летом в Испании.

Впервые новый "британский" штамм был обнаружен в сентябре. На сегодняшний день считают, что этот штамм или возник у пациента в Великобритании, или был завезен из другой страны, где за мутациями коронавируса особо не следят.

В опубликованной первоначальной расшифровке анализа нового штамма речь идет о потенциально важных изменениях 17 характеристик. Изменения касаются шиповидного белка - своего рода "ключа", которым вирус открывает "дверь" в клетки.

Одна из мутаций, N501Y, ответственная за важнейшую часть этого шипа, известная как рецептор-связывающий домен (RBD).

Именно здесь шип впервые входит в контакт с поверхностью клетки, говорится в сообщении. Любые изменения, которые помогут вирусу проникать внутрь, скорее всего, дадут этому штамму преимущество.

Еще одна мутация (делеция H69/V70) неоднократно фиксировалась, в частности, у зараженных норок на фермах в Дании. Во время нее происходит уничтожение крошечной части шипа.

Ученые предполагают, что имеющиеся вакцины могут быть эффективными против нового штамма. Вакцины обучают иммунную систему атаковать несколько различных частей вируса, поэтому даже если часть белка мутировала, вакцины все равно должны работать.

«Но если мы позволим ему еще больше мутировать, тогда нужно волноваться, потому что вирус потенциально может «убежать» от вакцины. Это может быть наиболее тревожным элементом того, что происходит с вирусом», - отметили ученые.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство ужесточило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии.

На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.

Отмечается, что в течение выходных о запрете на полеты в Великобритании объявили Нидерланды, Бельгия, Австрия, Франция, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Швейцария, Чехия, Швеция, Германия, Ирландия, Канада, Турция, Израиль, Иран, Саудовская Аравия Сальвадор и Колумбия, а также Польша, Хорватия, Финляндия и Гонкога.

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется в понедельник на заседание из-за решения этих стран ограничить транспортное сообщение с королевством на фоне распространения мутировавшего штамма коронавируса.

Источник