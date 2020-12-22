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На Ивано-Франковщине открылся первый храм УПЦ с 1990-х годов

22.12.2020 / 14:03
На Ивано-Франковщине открылся первый храм УПЦ с 1990-х годов
Источник: Центр информации УПЦ
Ильинский храм - единственный храм УПЦ в городе с 1990-х годов – прежние православные храмы отобрали сторонники УПЦ КП и униаты

В Ивано-Франковской области Свято-Ильинский приход Украинской Православной Церкви в городе Городенка отметил день памяти святителя Николая Чудотворца первым богослужением в новом домовом храме.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской епархии, Ильинский храм - единственный храм УПЦ в городе с 1990-х годов – прежние православные храмы отобрали сторонники УПЦ КП и униаты.

По благословению архиепископа Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима, верующие сами обустроили помещение под храм.

«Духовенство и верующие Ивано-Франковской епархии во главе с Высокопреосвященнейшим архиепископом Серафимом искренне поздравляют настоятеля и прихожан Свято-Ильинского храма с возрождением богослужебной жизни в собственном храме», –отметили в пресс-службе епархии.

Прихожане, которые активно трудились и помогали в обустройстве храма, получили церковные награды.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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