На Ивано-Франковщине открылся первый храм УПЦ с 1990-х годов

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
13:20
"Отравленные трусы": Навальный опубликовал разговор с "агентом ФСБ", причастным к операции
-
11:47
Регулятор ЕС утвердил первую вакцину от коронавируса
-
16:48
У Байдена планируют наказать Россию за ее роль в масштабной кибератаке - СМИ
-
16:17
Жители Лондона массово покидают город из-за новых жестких ограничений
-
15:56
В США расследуют случаи аллергии на вакцину Pfizer от коронавируса
- 13:20
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
13:51
НБУ усматривает риск недовыполнения плана по доходам в госбюджете-2021
-
10:23
Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%
-
14:42
Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль
-
12:48
Рада не назначила Витренко министром энергетики
-
10:54
Рада приняла законопроект о снижении НДС для агросектора до 14%
- 13:51
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
06:04
Директор биржи "наварил" миллионы на афере с четырьмя банками - ГБР
-
05:19
В Житомире установили первые табло-радары: будут фиксировать превышение скорости
-
08:56
В Нидерландах ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
-
05:50
В Мариуполе монтируют 14-метровую новогоднюю елку
-
08:14
Андреевскую церковь открыли после реставрации
- 06:04
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
-
09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
-
09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
-
06:16
"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
- 08:58