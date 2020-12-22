В Запорожье более 700 детей получили подарки от УПЦ

В Запорожье на территории Свято-Покровского собора состоялось открытие архиерейской елки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, во время мероприятия митрополит Лука раздал детям более 500 подарков. В тот же день священники и сотрудники отдела социального служения Запорожской епархии посетили детские дома и интернаты области, где поздравили ещё более 200 детей.

«Мы все очень соскучились за чудесами! Каждый из нас, независимо от того, сколько ему лет, хочет, чтобы в его жизни всегда было место чуду и празднику. ...Сейчас мы открываем Архиерейскую елку. Для нас это праздник и маленькое чудо! Сегодня утром мой четырёхлетний крестник спросил меня: «Крестный! Что подарил тебе святитель Николай?». Я ответил: «Он подарил мне свою любовь!» Ребенок задумался: «Как? Разве её можно пощупать?». Продолжая, я говорю, что всем сердцем ощущаю любовь этого дивного угодника Божья ко мне и поясняю: «Он всегда откликается на мои просьбы, никогда не оставляет и приходит на помощь в любых трудных ситуациях. Его любовь и есть для меня самый лучший подарок! ». сказал на открытии ёлки владыка Лука.

В празднике принял участие специальный гость — победитель вокального шоу «Голос страны – 2017», миссионер, клирик Бориспольской епархии УПЦ протоиерей Александр Клименко и воспитанники епархиального детского дома «Надежда».

Днём священник провёл беседу «Сохраним семью — сохраним народ». На встрече говорили о семейных ценностях, сохранении жизни нерождённых детей, демографической ситуации в Украине.

«В настоящий момент мы наблюдаем печальную статистику. По данным различных источников, приблизительный коэффициент рождаемости в нашей стране сегодня составляет 1,3 рождений на одну женщину детородного периода. Для того, чтобы нас, украинцев, снова стало 40-50 миллионов, как было ещё совсем недавно, на каждую женщину должно приходиться два рождённых ребёнка».