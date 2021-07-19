Войти | Зарегистрироваться
18:13

понедельник,
19 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Среди непривитых американцев растет заболеваемость COVID-19

19.07.2021 / 16:48
В США наблюдается рост случаев заражений коронавирусом, в том числе со смертельным исходом, прежде всего среди не вакцинированных граждан.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Повышенная заразность, которой обладает новый штамм «Дельта», стала причиной новой волны пандемии, которая в большей степени протекает среди людей, не прошедших вакцинацию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по официальным данным, в четырех штатах с самым низким уровнем прививок на прошлой неделе было зарегистрировано 40% новых случаев заражений. Впрочем, уточняет ГА, рост количества заражений фиксируется во всех 50 штатах.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваемости Рошель Валенски заявила, что на прошлой неделе в США ежедневно регистрировалось в среднем 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По ее словам, вспышка превратилась в «пандемию среди непривитых людей».

Позже в пятницу президент Джо Байден подтвердил, что «единственная пандемия, которая у нас есть, - это пандемия среди непривитых людей», добавляет издание.

По последним данным Worldometer, в мире зафиксировано почти 190,8 млн случаев COVID-19. Вследствие инфицирования умерли 4,099 млн человек, в то же время 173,8 млн выздоровели.

Источник

США, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.