Среди непривитых американцев растет заболеваемость COVID-19

Об этом сообщает Голос Америки.

«Повышенная заразность, которой обладает новый штамм «Дельта», стала причиной новой волны пандемии, которая в большей степени протекает среди людей, не прошедших вакцинацию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по официальным данным, в четырех штатах с самым низким уровнем прививок на прошлой неделе было зарегистрировано 40% новых случаев заражений. Впрочем, уточняет ГА, рост количества заражений фиксируется во всех 50 штатах.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваемости Рошель Валенски заявила, что на прошлой неделе в США ежедневно регистрировалось в среднем 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По ее словам, вспышка превратилась в «пандемию среди непривитых людей».

Позже в пятницу президент Джо Байден подтвердил, что «единственная пандемия, которая у нас есть, - это пандемия среди непривитых людей», добавляет издание.

По последним данным Worldometer, в мире зафиксировано почти 190,8 млн случаев COVID-19. Вследствие инфицирования умерли 4,099 млн человек, в то же время 173,8 млн выздоровели.

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