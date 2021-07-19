Чаплыга: Медведчук рано или поздно закроет тему Зеленского жестко, больно и навсегда

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический эксперт Михаил Чаплыга.

"Конечно же, Медведчук "закроет" тему Зе... через год, десять.. 20 лет... Закроет жестко, больно и навсегда. Так принято в "понятиях". Если ты ударил "легенду" не по чину при всех, то либо "легенда" "закроет" твой вопрос... либо умрет без чести", - отметил он.

При этом Чаплига подчеркнул, что на Зеленского он бы "вообще ставок не делал".

"Слишком многих "легенд" он унизил. Не победил, а именно унизил. Конечно же, можно собрав гопоту выйти на район, встретить "легенду" и на глазах у изумленных пассажиров на ночной остановке унизить "легенду". Можно... Можно потом в инсте кичиться фотками своей "победы". Можно даже писать о великой чести оказанной "униженным"... Все можно... Но понимая, что случилось с Аваковым, Фуксом, Медведчуком... Я ставлю свечу Зе... С ним все ясно. Но также мне все ясно и с "легендами". Они отомстят... Но теперь это их "личные" разборки", - пояснил он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.