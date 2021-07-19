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Медведчук: Процесс строительства правового государства должны запустить сами граждане Украины

19.07.2021 / 13:09
Ответом на те вызовы, о которых говорится в статье президента РФ Владимира Путина, должна быть не беспочвенная критика, звучащая сейчас из уст украинских политиков и экспертов, ответом должны стать политические процессы, которые помогли бы построить в Украине не моноэтническое, а правовое государство и поднять экономику.

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя статью российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Мы, граждане Украины, должны запустить политический процесс строительства правового государства. При этом это должен быть именно отечественный внутренний процесс, с политическими дискуссиями, широким спектром мнений. Украинцы должны стать субъектами в формировании своих прав и свобод и перестать быть подопытными кроликами для иностранных советников», ‒ подчеркнул Медведчук.

Также, по мнению парламентария, необходимо предотвратить поглощение Украины другими странами.

«А это невозможно с сегодняшними примитивными подходами к политике, экономике, управлению. Все нужно менять, ставить на профессиональные рельсы. И никакая помощь со стороны не поможет нам, поскольку надо учиться жить своим умом, а не следовать инструкциям со стороны. Найдем свое место в современной истории – будет государство Украина, заиграемся в популизм, пойдем по легкой, но неверной дороге ‒ погубим свое государство», ‒ констатировал Медведчук.

Кроме того, политик уверен, что без эффективного управления экономикой ситуация в стране не сдвинется с мертвой точки.

«Сколько бы флагов мы ни вывешивали, сколько бы ни пели гимнов, быть или не быть Украине ‒ решает экономика… Мы должны запустить политический процесс эффективного управления экономикой, социальной сферой, государством. Это вопрос украинской независимости и государственного суверенитета. Нынешняя власть оказалась беспомощной в тарифной и социальной политике, вакцинации населения и оборонной стратегии. А основа фиаско ‒ в полном непонимании экономических и социальных процессов в стране», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.

Путин, Медведчук
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