Одного из самых влиятельных "воров в законе" отпустили из-под стражи

Об этом сообщают Офис генпрокурора, источники УП

Дословно: "Прокурорами Офиса генерального прокурора подготовлена апелляционная жалоба на решение суда об изменении меры пресечения лицу, которое подозревается в распространении преступного влияния в обществе в статусе "вора в законе "по кличке "Умка" (ч. 3 ст. 255-1 УК Украины)".

Отмечается, что 9 июля судом по ходатайству стороны защиты "Умке" изменена мера пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

По данным УП, решение об изменении меры пресечения "Умке" принял одиозный судья Печерского суда Сергей Вовк.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины, при оперативном сопровождения сотрудников Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Напомним, в мае полиция задержала двух самых влиятельных в Украине "воров в законе": "Умку" задержали в аэропорту Днепра, а лицо по прозвищу "Лаша Сван" – в гостинице.

Следственным судьей Печерского районного суда Киева в отношении подозреваемых была применена мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога сроком до 18 июля включительно.

Следствием установлено, что "воры в законе" осуществляли распределение так называемого "воровского общака", помогали в организации избежания уголовной ответственности другим "криминальным авторитетам" и разрешении споров между криминогенными элементами, на основе так называемых "воровских понятий", организовывали обеспечение быта осужденных путем поставки в исправительное учреждение продуктов питания, сигарет и запрещенных инструкциями вещей – мобильных телефонов. Кроме того, они осуществляли координацию преступной деятельности лиц по территориальному расположению и курировали создание "call-центров", которые путем мошенничества обманывали потерпевших.

Уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе" вступила в силу в Украине с июня 2020 года, после принятия соответствующих изменений в законодательство.

В феврале 2021 года в Украине впервые сообщили о подозрении "вору в законе": 28-летнему гражданину Грузии по кличке "Гига Озургетский" (был "коронован" в Греции в 2013 году), а также двум его "смотрящим".

14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к 557 "ворам в законе", известным в мире. Большинство из них находятся сейчас не в Украине.

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