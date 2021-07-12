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Винницкая епархия УПЦ передала 4 тонны гуманитарной помощи для Святогорской лавры

12.07.2021 / 16:01
Винницкая епархия УПЦ передала 4 тонны гуманитарной помощи для Святогорской лавры
Источник: Центр информации УПЦ
Усилиями прихожан удалось собрать около четырех тонн помощи

На Винничине верующие Украинской Православной Церкви собрали гуманитарную помощь для Святогорской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, прихожане храма Вознесения Господня села Уланов вместе с настоятелем протоиереем Ярославом Никитиным присоединились к сбору благотворительной помощи для Святогорской лавры.

Усилиями прихожан удалось собрать около четырех тонн помощи.

Как сообщалось ранее, за 6 лет верующие Винницкой епархии передали переселенцам, проживающим в Святогорской лавре, около 400 тонн гуманитарной помощи.

В начале года в сети появился документальный фильм «Рейс-22», который рассказывает о помощи Винницкой епархии Украинской Православной Церкви переселенцам, проживающим в Святогорской лавре.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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