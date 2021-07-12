Винницкая епархия УПЦ передала 4 тонны гуманитарной помощи для Святогорской лавры

На Винничине верующие Украинской Православной Церкви собрали гуманитарную помощь для Святогорской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, прихожане храма Вознесения Господня села Уланов вместе с настоятелем протоиереем Ярославом Никитиным присоединились к сбору благотворительной помощи для Святогорской лавры.

Усилиями прихожан удалось собрать около четырех тонн помощи.

Как сообщалось ранее, за 6 лет верующие Винницкой епархии передали переселенцам, проживающим в Святогорской лавре, около 400 тонн гуманитарной помощи.

В начале года в сети появился документальный фильм «Рейс-22», который рассказывает о помощи Винницкой епархии Украинской Православной Церкви переселенцам, проживающим в Святогорской лавре.