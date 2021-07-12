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В Киеве нашли иностранца, который на днях сбежал из зала суда

12.07.2021 / 15:54
Полиция нашла и задержала беглеца из зала Харьковского апелляционного суда – гражданина Турции Демирала Низаметтина, которого правоохранительные органы Германии разыскивют по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-слжба ГУ Нацполиции в Харьковской области

 8 июля 47-летний иностранец после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал автомобиль, и скрылся на нем.

Правоохранители взялись разыскивать беглеца, и обнаружили его в столице.

Иностранца схватили в Киеве на ул. Дегтяревской, задержание проводили сотрудники полиции совместно со спецназовцами.

В ближайшее время задержанного доставят в Харьков и поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию.

Источник

суд, Киев
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