Польские СМИ считают, что встреча Зеленского и Путина может не состояться из-за уголовного преследования Медведчука

Об этом пишет ведущее польское издание Kresy24.pl.

В публикации подчеркивается, что основная проблема в том, что, по мнению российской стороны, Зеленский обещал быть демократом, а стал автократом.

«Президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократический президент, который устанавливает порядок и демократию в его стране. И, конечно же, это явно не коррелирует с абсолютно беспрецедентным давлением на оппозицию, и с желанием избавиться от успешных политических оппонентов путем возбуждения уголовных дел», – цитирует польское издание слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, уточняя, что спикер имел ввиду уголовное преследования Виктора Медведчука.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.

«Решение несправедливое, оно построено на нарушениях Уголовного процессуального кодекса, в том числе в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, ‒ сказал Медведчук. – Суд не учел доводов защиты. Но я лично, как и представители моей защиты, был готов к любому решению, потому что мы понимаем, что это лишь один из этапов борьбы».