С 1 июля в Украине выросли пенсии - следующее повышение в октябре

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в Фейсбуке.

«С 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1769 грн до 1854 грн повышается: минимальная пенсия с 1769 грн до 1854 грн; надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, повышение, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 1 июля 2021 года будет установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 году не пересчитывалась.

По информации Минсоцполитики, повышение пенсий с 1 июля будет касаться более 5 млн пенсионеров.

Кроме того, в ведомстве сообщают, что с 1 октября 2021 года согласно постановлению Кабинета Министров от 22 февраля 2021 года № 127 «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году» будет установлена ​​ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75 - 80 лет.

При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2500 грн при наличии страхового стажа 20/25 лет и более. Так, повышение пенсий с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров.

Также сообщается, что с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2 400 до 2 600 грн (40% от увеличенной МЗП с 6 500).

Как сообщалось, Кабинет Министров в сентябре 2020 года принял постановление «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем», которое должно было обеспечить с 1 июля 2021 года установление ежемесячной компенсационной выплаты в размере до 400 гривень пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии 2020 года.

В то же время, постановлением от 22 февраля 2021 года Кабмин решил перенести дату начала выплаты доплат к пенсиям для украинских пенсионеров от 75 лет с 1 июля 2021 года на 1 октября 2021 года.

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