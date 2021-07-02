Передумала: Венедиктова забрала себе "Департамент войны"

Об этом свидетельствуют изменения в приказ "О распределении обязанностей между руководством Офиса Генерального прокурора" от 30.06.

Как говорится в изменениях к соответствующему приказу она поручила забрать этот департамент в Якубовского и включить его в сферу ответственности генерального прокурора.

Напомним, 29 июня новым руководителем Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта стал Максим Якубовский вместо Гюндуза Мамедова. Якубовский к работе в органах прокуратуры работал в "Украинском выборе" Виктора Медведчука.

Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта представляют обвинения по делам о преступлениях совершенных на Донбассе и в оккупированному Крыму.

В августе 2020 сразу несколько правозащитных организаций заявили о давлении на Департамент Офиса генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который образовали осенью 2019 года.

Гюндуз Мамедов курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий с 2016 года: сначала в прокуратуре АР Крым, а затем уже в Офисе генпрокурора, куда пришел во времена Руслана Рябошапки.

После увольнения его команды остался работать с Венедиктовой, но долгое время находился в конфликте с генпрокурором.

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