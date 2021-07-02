Записаться на вакцинацию онлайн можно уже в 6 городах Украины

Об этом сообщают Коронавирус_Инфо, helsi.me

В частности, можно записаться на вакцинацию против коронавируса в таких городах:

Киев, МВЦ, 30.06 - 4.07;

Одесса, 6 пунктов, 4.07;

Харьков, будние дни без ограничений;

Полтава, 1.07 - 3.07;

Белая Церковь, 3.07;

Запорожье, 3.07 - 4.07.

Перечень всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации можно посмотреть на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19.

Напомним: Столичным жителям советуют записаться, чтобы не стоять в очереди.

Прививки делают вакциной Coronavac производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech.

По данным КГГА, в течение 24-27 июня на территории Международного выставочного центра от COVID-19 вакцинировали 7588 горожан.

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