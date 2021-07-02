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На Закарпатье освящены часовни УПЦ

02.07.2021 / 12:45
На Закарпатье освящены часовни УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В селе Плоское Свалявского района освящена часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник»

В Закарпатской области освящены новые часовни Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, в селе Плоское Свалявского района освящена часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник».

Чин совершил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

После службы архиерей поблагодарил настоятеля Покровского прихода с. Плоское протоиерея Василия Игнатко и его помощников за возведение молитвенного здания.

В Тячевском районе, в селе Чумалево, освящена часовня в честь святителя Иосифа Чумалевского. Чин в сослужении клириков Хустской епархии совершил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), уроженец Чумалево.

В селе Бегендецкая Пастиль митрополит Феодор освятил часовню в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша». На строителей и всех участников богослужения архиерей призвал Божие благословение.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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