В скиту Святогорской лавры УПЦ освятили памятник православному подвижнику - святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францисскому

В скиту Святогорской лавры, в селе Адамовка, состоялось освящение памятника святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францисскому.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, памятник на родине святителя установили в честь празднования 125-летия со дня рождения святителя и 100-летия Русской Православной Церкви Заграницей.

Бронзовая скульптура святителя установлена по благословению митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

На торжества прибыли представители РПЦЗ из США, а также многочисленные паломники.

Праздничные мероприятия начались молебном на подворье Святогорской лавры в селе Никольское, где расположена могила деда святителя Иоанна. Оттуда духовенство во главе с митрополитом Арсением и сотни верующих крестным ходом направились к лаврскому скиту в Адамовке- именно здесь была родовая усадьба Максимовичей, где будущий святой провел детские годы.

Навстречу крестному ходу вышел другой - из Адамовки, который возглавило духовенство РПЦЗ. Объединившись, два крестных хода вошли в ворота Свято-Иоанновского скита, где установлен памятник.

Чин освящения памятника святителю Иоанну Шанхайскому совершил митрополит Арсений, в сослужении братии Святогорской лавры и духовенства РПЦЗ.

Памятник, общая высота которого составляет 4,59 м, создали киевские скульпторы Александр Моргацкий и Елена Кадырова. Фигура святителя, высотой 2,56 м, изготовлена из бронзы. По бокам постамента разместили барельефы со сценами из жития святителя Иоанна - посещение больных в госпитале и детей в основанном им детском приюте в Шанхае. Также на постаменте разместили таблички с информацией о святителе и благотворителях, принявших участие в реализации проекта.

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Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский родился в дворянской семье в 1896 году в селе Адамовка Харьковской губернии.

3 июня 1934 отец Иоанн поставлен епископом Шанхайским, организовал приют для сирот и детей из бедных семей, посещал также заключенных и больных. За время служения в городе он приютил и спас около 3,5 тысяч детей.

В 1946 году владыка Иоанн возведен в сан архиепископа. Тогда же он был эвакуирован со своими прихожанами на Филиппины, а затем в США. С 1951 года владыка руководил западноевропейской епархией РПЦЗ, в 1962 году переезжает в Америку, где становится архиепископом Западно-Американским и Сан-Францисским.

После войны именно благодаря дипломатии владыки Иоанна Соединенные Штаты согласились впустить на свою территорию несколько тысяч русскоязычных беженцев с Филиппин - это были эмигранты первой волны и их потомки, попавшие туда из коммунистического Китая. Чтобы они смогли въехать на территорию Соединенных Штатов, в Вашингтоне пошли на принятие поправок к некоторым законам.

В Париже владыку прозвали Иоанн Босой. Современники вспоминали, что в любую погоду епископ ходил в сандалиях на босу ногу, а часто и их отдавал нуждавшимся нищим и ходил по улицам босиком.

Получая откровения от Бога, он многих спасал от надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно необходим, хотя физически такое перемещение казалось невозможным.

Скончался святитель 2 июля 1966 в молитве в своей келье во время своего посещения Свято-Николаевского прихода в Сиэтле.