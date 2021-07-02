Войти | Зарегистрироваться
13:20

пятница,
02 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Заболеваемость COVID-19 стабильно снижается, ее рост можно ожидать осенью - ЦОЗ

02.07.2021 / 12:17
Заболеваемость COVID-19 в Украине стабильно снижается, рост заболеваемости можно ожидать осенью, считают эксперты Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

"Сейчас мы регистрируем стабильное снижение. В ближайшее время подъема заболеваемости не ожидается", - сообщила заведующая отделом организации эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко на пресс-конференции 1 июля.

По ее словам, за последние сутки в стране зафиксировано около 700 случаев заболевания. В то же время вместе снижаются показатель смертности и другие эпидпоказатели, в частности, динамика роста, загруженность ковидных коек и количество госпитализаций в сутки.

Вместе с тем Кошалко подчеркнула, что карантинные ограничения никто не отменял и их соблюдение поможет встретить новую волну COVID-19.

"Летом мы не ожидаем подъема, но ожидаем подъем заболеваемости осенью", - сказала она.

По словам Кошалко, появление в Украине индийского штамма "дельта" - это только вопрос времени, но вакцинация от двумя дозами вакцины значительно снижает вероятность неблагоприятного течения коронавирусной инфекции, вызванной этим штаммом.

Она также подчеркнула необходимость вакцинироваться от гриппа в предстоящем эпидсезоне.

Источник

коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июля
1 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.