В Нежине УПЦ провела велопаломничество

В Нежине около 100 верующих Украинской Православной Церкви приняли участие в велосипедном крестном ходе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, велопаломничество по благословению митрополита Климента (Вечери) организовал Молодежный отдел во главе с архидьяконом Андреем Лотанюком.

Перед стартом велопробега возле Николаевского кафедрального собора викарный епископ Ладанский Феодосий (Марченко) совершил молебен и окропил всех участников святой водой, а после – лично возглавил велосипедный крестный ход.

Велопаломники посетили все храмы Нежина, где молились святым, в честь которых освящены их престолы.

В храме святых мучениц Веры Надежды и Любви и матери их Софии молебен за мир в Украине возглавил лично правящий архиерей Нежинской епархии митрополит Климент.

Как сообщалось ранее, в Одессе Украинская Православная Церковь ко дню памяти святых покровителей семьи благоверных Петра и Февронии Муромских проведет велопробег.