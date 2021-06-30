Центры контроля и профилактики заболеваний заработают во всех регионах Украины с 1 июля

Согласно сообщению, все 25 региональных центров будут подчиняться Минздраву по вертикали главного государственного санитарного врача. Организационно-методическое руководство будет обеспечиваться Центром общественного здоровья.

В Минздраве подчеркнули, что новая система общественного здоровья направлена на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах.

ЦКПЗ создаются путем объединения существующих региональных мощностей лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике, отделов мониторинга и оценки, уточняется в сообщении.

В министерстве отмечают, что такие центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе: от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них. Среди функций центров также - обеспечение эпиднадзора, санитарного и эпидемического благополучия населения, защита населения от инфекционных болезней, предупреждение и профилактика неинфекционных заболеваний, поддержка биобезопасности и биозащиты, иммунопрофилактика, просветительская работа относительно здорового образа жизни, предотвращение факторов риска, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам и др.

Источник