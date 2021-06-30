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Кипр упрощает въезд для вакцинированных украинцев – кроме тех, кому кололи CoronaVac

30.06.2021 / 11:15
Кипр с 1 июля не будет требовать отрицательный результат теста на коронавирус от привитых путешественников, прибывающих из Украины, но, очевидно, не признает вакцину СoronaVac.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Кипра в Украине.

"С 1 июля 2021 года вакцинированные пассажиры, имеющие действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающие на Кипр из Украины, вне зависимости от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/карантину при соблюдении следующих условий: 1) они имеют действительный сертификат о вакцинации, выданный в Украине; 2) они получили прививки одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации", - пишет посольство.

Из сообщения посольства не очевидно, точно ли речь идет о соблюдении обоих условий одновременно: так, иностранцы, которые следуют из Украины, но вакцинировались в стране своего гражданства, могут иметь неукраинский сертификат о прививках (и поэтому не подпадают под первый пункт), а российский "Спутник V" в Украине не используется и не может быть указан в украинской справке о прививке.

В то же время специальный портал для регистрации вакцинированных путешествующих для туристов из Украины дает перечень только из указанных вакцин.

Кипр разрешил украинцам въезд на остров с 1 апреля при выполнении ряда условий, в частности теста на коронавирус до вылета и после прибытия.

Напомним, с 10 июня Кипр отменил "коронавирусный" комендантский час и позволил с ограничениями восстановить работу ночных клубов.

Источник

вакцинация, Кипр
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