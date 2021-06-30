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В Черновцах верующие УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей

30.06.2021 / 11:13
В Черновцах верующие УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей
Источник: Центр информации УПЦ
Участников шествия объединила общая цель - сохранение традиционных семейных ценностей и прекращение абортов

В Черновцах более тысячи верующих приняли участие в шествии в защиту традиционных семейных ценностей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, участников шествия объединила общая цель - сохранение традиционных семейных ценностей и прекращение абортов.

В акции принял участие клирик епархии протоиерей Виталий Микулинский. Перед началом шествия у здания Черновицкого городского совета он обратился со словом к участникам мероприятия, в котором отметил, что наибольшей ценностью на земле является жизнь, продолжением которого является семья – фундамент силы государства и воспитания личности.

«Различие между полами мужчины и женщины – это подарок от Бога, в котором они дополняют друг друга. Мужчина и женщина равны в образе Божием и имеют равное достоинство», - отметил отец Виталий.

Шествие провели по улицам Ольги Кобылянской, Тараса Шевченко и Головной. Участники шествия несли плакаты, где напоминалось, что согласно Конституции, семья, детство, материнство и отцовство защищаются государством, а брак – это союз мужчины и женщины.

В завершение мирного шествия, в парке Шевченко был организован «Фестиваль Семьи», в котором для детей и родителей были организованы различные конкурсы и мастер-классы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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