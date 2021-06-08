На Волыни активисты ПЦУ угрожали адвокату священника УПЦ

В Волынской области полиция начала расследование по факту угроз и провокаций в отношении адвоката священника Волынской епархии УПЦ Владимира Мелеся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, угрозы адвокату начались после заседания Луцкого горрайонного суда 4 июня, на котором было принято решение не в пользу активистов ПЦУ, пытающихся выселить отца Владимира с семьей из церковного дома.

На судебное заседание активисты ПЦУ прибыли со своим священником Назаром Партыкой и группой молодых людей в шортах и балаклавах в руках.

В епархии выразили мнение, что эти молодые люди должны были обеспечить силовое выселение семьи священника в случае положительного для ПЦУ решения суда.

Суд удовлетворил иск протоиерея Владимира Мелеся и остановил дело о выселении священника до решения по другому иску, в котором отец Владимир просит отменить решение государственного регистратора о перерегистрации права собственности на его жилой дом на общину ПЦУ. Такое решение разочаровало сторонников ПЦУ, после чего за автомобилем защищающего священника адвоката устроили слежку. Во время движения автомобиль защитника подрезал другой автомобиль, на номерах иностранной регистрации, а находившиеся в нем молодые люди провоцировали адвоката на конфликт и угрожали.

Полицией открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 397 (Вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) и ст. 398 (Угроза или насилие в отношении защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в ночь с 14 на 15 апреля активисты ПЦУ разбили окна в доме священника УПЦ Владимира Мелеся и бросили в дом три ведра навозной жижи.

Одно из ведер с нечистотами попало на кровать дочери священнослужителя с 5-летним сыном.

Активисты ПЦУ Храм Украинской Православной Церкви в Садове захватили 2 февраля 2019 года, срезав замки. После этого продолжились попытки выселить семью священника из церковного дома.