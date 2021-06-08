Войти | Зарегистрироваться
13:22

вторник,
08 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Кировоградской области УПЦ проводит молодежный форум

08.06.2021 / 12:22
В Кировоградской области УПЦ проводит молодежный форум
Источник: Центр информации УПЦ
В течение нескольких дней участников форума ждет приятное общение с духовенством и другими спикерами на самые разные темы

На Кировоградщине Украинская Православная Церковь отрыла молодежный форум.

Как сообщает Центр информациии УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, для организуют общение с духовенством и другими спикерами на самые разные темы, которые волнуют подрастающее поколение.

Мероприятие проводят по благословению митрополита Иоасафа (Губеня). Участникам форума зачитали приветственное слово от правящего архиерея, а также мэра Кропивницкого Андрея Райковича. После секретарь Кировоградского епархиального управления протоиерей Роман Кондратюк пожелал с духовной пользой провести эту молодежную встречу и от имени Владыки Иоасафа передал памятные подарки – книги «Православный Катехизис».

В течение нескольких дней участников форума ждет приятное общение с духовенством и другими спикерами на самые разные темы, которые волнуют подрастающее поколение, новые знакомства, творческие конкурсы, отдых в «Скифии» и духовное совершенствование.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июня
7 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.