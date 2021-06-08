MH17: суд в Нидерландах завершил первое заседание по рассмотрению дела по существу

Следующее судебное заседание состоится завтра, 8 июня, в 10:00 по местному времени.

Уже завтра суд начнет рассмотрение вопросов относительно оружия, которым был сбит самолет рейса МН17, был ли самолет сбит "Буком", был ли он запущен с поля вблизи поселка Первомайское, роли четырех подсудимых.

Также суд должен ответить защите Пулатова относительно просьбы к суду зачитывать отдельные части в материалах дела по требованию адвокатов Пулатова, если их считают важными для вынесения решения.

Как сообщал Укринформ, в Нидерландах в судебном комплексе "Схипхолл", возле Амстердама, суд начал рассмотрение дела относительно падения самолета рейса МН17 по существу.

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс отметил, что ни один из четырех обвиняемых на суд не явился.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент падения самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

Интересы одного из четырех обвиняемых - Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о падении самолета рейса МН17.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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