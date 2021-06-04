Решение о признании лица олигархом принимает СНБО – президентский законопроект

Это определено президентским законопроектом "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Решение СНБО о признании лица олигархом вступает в силу с дня официального опубликования указа президента о введении его в действие.

Согласно законопроекту, олигархом считается физическое лицо, одновременно отвечающее трем из четырех признаков: участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации (СМИ), владеет активами в размере более 1 млн прожиточных минимумов для трудопособных лиц, является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта естественных монополий или монополиста на общегосударственном товарном рынке.

При этом расчет стоимости активов осуществляется в совокупности по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, где она выступает бенефициаром, при этом не учитываются активы, принадлежащие лицу в СМИ.

Лицо считается соответствующим признаку участия в политической жизни, если оно является президентом Украины, спикером Верховной Рады, заместителем спикера, народным депутатом Украины, премьером, вице-премьером, министром или его заместителем, руководителем другого центрального органа исполнительной власти вне структуры Кабинета министров Украины, главой Службы безопасности Украины, генеральным прокурором, главой Национального банка Украины, руководителем постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом.

Также участием в политической жизни считается связанность с такими лицами, нахождение на должностях в руководящих органах политических партий, финансирование деятельности партий, проведение политический акций.

Согласно законопроекту, имеющим значительное влияние на СМИ считается лицо, являющееся бенефициаром или контроллером СМИ, либо же бывшее бенефициаром или контроллером на дату вступления закона, но потерявшее такой статус, в результате чего бенефициаром или контроллером этого СМИ стало связанное лицо, не обладающее безупречной деловой репутацией.

Признаками небезупречной деловой репутации физического лица является наличие у него непогашенной судимости, лишение его судом права занимать определенные должности, неуплата налогов и сборов в крупных размерах, применение к нему Украиной и другими государствами (кроме государств-агрессоров) санкций в течение последних трех лет, включение в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью. Также признаками небезупречной деловой репутации считается приобретение или намерение приобрести СМИ по цене, существенно ниже рыночной, либо за счет неподтвержденных средств.

Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) СМИ, согласно законопроекту, утверждается Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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