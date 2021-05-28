Появились детали законопроекта Зеленского об олигархах – СМИ

Об этом сообщает ZN.UA

После прочтения законопроекта у редакции появилось ощущение, что его цель вовсе не "преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса".

Согласно сформулированному Минюстом определению, олигархом является человек, который одновременно:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.

То есть имеем три критерия: политика, СМИ, крупный бизнес. При этом законодатели уточняют, что под участием в политической жизни, например, понимается: занятие высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связь с топ-чиновником, финансирование или непосредственно руководство партией или просто контроль над СМИ, которое "распространяет информацию политического характера".

Поэтому, по логике проекта, поясняет автор статьи, даже если ты просто владелец СМИ, который делает политические новости, ты "уже на крючке", потому что сразу отвечаешь двум критериям - "политика" и "СМИ" из трех нужных. Остался "бизнес", и собирается комбинация для прямого попадания под действие этого закона.

При этом критерию "бизнес" отвечают: конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.).

"Не так уж и много, учитывая, что большинство крупных украинских медиа принадлежат людям из Топ-100 Форбс (см. инфографику). А если учесть, что стоимость будет определяться совокупно по размерам всех активов, к которым причастен потенциальный олигарх, а не частных, принадлежащих именно ему, то "олигархические списки" легко расширятся и до топ-200, и до топ-300", - поясняет издание.

В качестве примера приводится новый владелец "Украинской правды" Томаш Фиала. По мнению автора материала, Фиала, компания которого владеет кучей активов и двумя влиятельными медиа, которые собственно тем и заняты, что "распространяют информацию политического характера" - тоже вполне под прицелом. Кстати, о гражданстве олигархов в проекте ничего не сказано.

Согласно проекту, решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательно для исполнения.

После этого официально признанного олигарха прежде всего включат в Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

Лицам, которые включены в этот реестр, запрещается:

1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине";

2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, которое распространяет информацию политического характера;

3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Также олигархи из Реестра обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления в порядке, установленном законом о предотвращении коррупции.

"То есть следующим шагом после принятия этого законопроекта должна стать большая распродажа украинских медиа. Что интересно, что другие активы, которые собственно и приносят основной денежный поток, олигархи могут оставить себе. Пусть богатеют и дальше, главное, чтобы СМИ попродавали, причем почти за бесценок. Или пусть заставят свои СМИ отказаться от распространения политической информации, а согласно проекту, речь идет об "освещении, анализе или обсуждении деятельности органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий, народных депутатов и других членов коллегиальных органов государственной власти". Поэтому выбор небольшой - или преобразование в крепкий микс из светской и криминальной хроники с Юмориной на десерт, или продажа", - говорится в статье.

При этом продажа СМИ сразу позволит олигарху выйти из Реестра, правда, с условием: "Признак значительного влияния на средства массовой информации не считается отсутствующим в случае, если статус бенефициара (контроллера) соответствующего средства массовой информации перешел от лица, включенного в Реестр, к "связанному с ним лицу или лицу, которое не обладает безупречной деловой репутацией".

А вот благонадежный покупатель, согласно проекту, уже не будет признан олигархом, даже если после приобретения СМИ он будет отвечать тем же "олигархическим" критериям, главное - доказать свою безупречную репутацию.

Согласно нормам, безупречной не будет считаться деловая репутация лица при следующих условиях:

1) наличие у лица судимости, которая не погашена и не снята в установленном законом порядке;

2) применение Украиной, иностранными государствами (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями или международными организациями санкций к лицу (применяется в течение срока действия санкций и в течение трех лет после их отмены или окончания срока, на который они были введены);

3) включение лица в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (применяется в течение срока пребывания лица в перечне в течение 10 лет после ее исключения из него);

4) лишение лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда (применяется в течение срока действия такого наказания);

5) ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, если общая сумма неуплаты равна или превышает 100 размеров минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством Украины на период, в котором совершено нарушение, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (применяется в течение срока этого нарушения и в течение трех лет после его устранения);

6) приобретение (намерение приобрести) средства массовой информации по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за счет средств, источник происхождения которых не является документально подтвержденным;

7) существенные и / или систематические нарушения лицом требований законодательства о средствах массовой информации, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке.

"Собственно, на этом все. Есть еще странная статья об отчетности должностных лиц о встрече с олигархами под угрозой увольнения для руководства НАБУ и административной ответственности - для прокуроров. И на большее разработчики не сподобились. Вот вам ожидания против реальности", - пишет автор материала.

В то же время, говорится в статье, нет в законопроекте "ожидаемых перемен", которые усилили бы институциональную возможности Антимонопольного комитета, позволили бы силовикам хватать за руку глав депутатских групп и фракций при получении очередного "олигархического конверта", которые навели бы "шухер в госкомпаниях, увешанных олигархами, как Сирко клещами", чтобы прекратить их обогащение за счет государственных убытков.

"Многое ожидали... А получили закон о медийном рейдерстве... Суперсекретный проект закона людям не показывают, а вот некоторые олигархи с ним уже ознакомились и очень переживают. Не за свое будущее, конечно, сугубо о будущем своих медиа. Показательно, согласитесь", - резюмирует автор.

Напомним, в середине апреля президент Владимир Зеленский анонсировал законопроект об олигархах. "Внес предложение разработать базовый законопроект о статусе олигарха. Олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес, а влияние олигархов на экономику Украины, законы, Верховную Раду допускать больше нельзя", - пояснил президент.

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