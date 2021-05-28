«Радио Свобода» признала процесс над Медведчуком как политическая расправа

Об этом пишет европейская редакция «Радио Свобода».

В публикации отмечается, что в течение своего первого года на посту Президента Украины Владимир Зеленский совершил три обмена пленными. Но с апреля 2020 года он «не добился никаких успехов» в этом процессе, что стало одной из причин падения рейтингов главы государства с более чем 70% в 2019 году до менее 30% процентов в этом году.

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в телеинтервью, что Киев "с радостью передаст депутата Виктора Медведчука Москве в обмен на украинцев», – сообщает «Радио Свобода».

Также в опубликованной статье отмечается, что судебный процесс по делу Виктора Медведчука может стать самым громким политическим делом в Украине за последние годы.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.