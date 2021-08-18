Войти | Зарегистрироваться
12:13

среда,
18 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Разумков: Олигархов в СНБО пока нет, но не хочется, чтобы появились

18.08.2021 / 11:21
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о том, кого именно в СНБО он считает олигархом.

Председатель ВР говорит, что олигархов в этом органе пока нет, но позже там могут появиться либо они сами или их представители.

Об этом заявил Разумков прессе во время рабочей поездки в Полтавскую область.

Спикер выразил мнение, что СНБО не может определять, кто в Украине олигарх, поскольку у этого органа есть конфликт интересов. Ведь он состоит из представителей различных ветвей власти, которые могут отстаивать интересы тех или иных олигархов.

Прямая речь: "Давайте делать и писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи... (не нужно) манипулировать и говорить, что там кто-то есть (из олигархов в СНБО). Пока еще нет, и мне бы очень не хотелось, чтобы там появились. А тем более, мне бы не хотелось, чтобы там были люди, которые даже гипотетически могут в будущем отстаивать чьи-то интересы, кроме интересов украинского народа".

Напомним: На рассмотрении Верховной Рады находится так называемый законопроект об олигархах, согласно которому именно СНБО будет определять, кто в стране является олигархами, а кто - нет.

Разумков высказывал мнение, что СНБО не может иметь таких полномочий, поскольку существует конфликт интересов: если кто-то из СНБО будет находиться в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса, то он не проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов.

Секретарь СНБО Данилов на это отреагировал так: "(Спикер) считает, что среди нас 23-х членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь олигарх, чтобы здесь был конфликт интересов?"

Источник

олигарх, ВР, Разумков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 августа
17 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.