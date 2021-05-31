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Разработка украинской вакцины от Covid: первые результаты обнародуют в сентябре

31.05.2021 / 16:18
Два украинских института, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, представят первые результаты работы уже в сентябре 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Прямая речь: "В сентябре должны представить отчеты те, кто получил финансирование из национального фонда исследований. Это институты Сибирного (Институт биологии клетки во Львове - УП) и Комиссаренко (Институт биохимии им. Палладина в Киеве).

По частной компании (ДиапрофМед - ред.), то мы не делали туда инвестиции, я не могу им говорить, когда представить результаты.

Перейдут ли результаты, которые они сейчас покажут, в другие стадии - это вопрос, посмотрим. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом. Здесь главное, что мы запустили разработку и пошло развитие науки в сторону разработки иммунобиологических препаратов".

В сентябре должны представить не готовую вакцину от коронавируса, а результаты определенного этапа исследований.

Ляшко не знает, рассматривается ли сейчас вопрос подачи украинской вакцины на преквалификацию ВОЗ, но добавил, что это очень дорогое удовольствие.

Напомним, том, что в Украине работают над разработкой вакцины от коронавируса, стало известно в середине мая.

Источник

коронавирус, вакцина, Ляшко
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