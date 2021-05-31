В УПЦ заявили, что верующие хотят быть в Церкви Христовой, а не в политическом институте

Церковь – это живой организм, это верующие люди, это наш украинский народ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ru, об этом в интервью сказал представитель Украинской Православной Церкви в Верховной Раде протоиерей Василий Русинка.

«Любое руководство должно тесно сотрудничать с религиозными организациями, потому что никто не может быть так близок к народу, как Церковь», - подчеркнул протоиерей Василий Русинка.

Представитель УПЦ в Верховной Раде рассказал, чем отличался период работы Представительства в Раде до майдана в 2014 году и после.

«До 2014 года Представительство УПЦ в ВР вело очень активную деятельность. Государство не препятствовало проявлять инициативу, трудиться для улучшения церковно-государственных отношений. Партнёрские отношения были налажены с представителем президента в Верховной Раде. За этот период нам действительно удалось принять немало законов, имеющих значение для Церкви и для защиты прав верующих. Например, налоговые льготы, инициативы социального плана, право идентификации личности документом без ИНН. Плюс оформление работы капелланской службы в Вооружённых силах, возможность открытия храмов при медицинских учреждениях. Думаю, это был достаточно плодотворный период деятельности Церкви и нашего Представительства», - рассказал священник.

После 2014-го года отношения с нашей Церковью резко ухудшились, константировал представитель УПЦ в Верховной Раде. «Постмайданное руководство страны захотело держать Церковь на коротком поводке, управлять ею, манипулировать. Документы Совета Европы предусматривают партнёрские отношения государства с религиозными организациями, включая признание их статуса в качестве юридического лица. Однако послемайданная власть показала, что для неё нужна не Церковь-партнёр, а Церковь-слуга», - отметил он.

Отец Василий с сожалением отмечает, что и нынешняя власть не оправдала ожиданий народа.

«Но избиратели снова были обмануты. Дискриминация УПЦ продолжается, идут захваты храмов, идёт давление на нашу Церковь. Хотя Церковь – это совесть народа, и те политики, которые идут против Церкви, по сути, идут против народа. Просьбы и законодательные инициативы УПЦ игнорируются, в то время как на первый план выходит политическая ангажированность. Многие депутаты хотят «хайпануть» на религиозной тематике, а потому высказываются против нашей Церкви. В частной беседе, когда я спрашиваю этих депутатов, почему они так себя ведут (ведь их крестили в УПЦ, их родители ходят в УПЦ), они отвечают: «Так надо, сегодня такая политика», - говорит священник.

По его мнению, нынешний курс власти, с продолжающейся дискриминацией УПЦ, кем-то «вкладывается в уши» нашему президенту. «Всё это усугубляет кризис в народе, усиливает недовольство среди верующих. Отсюда недалеко и до гражданского противостояния. Разве это нормально, когда президент отмалчивается, не обращая внимания на тысячные обращения духовенства и верующих, у которых захватили храмы?», - продолжил он.

Протоиерей Василий уверен, что люди настроены на то, чтобы защищать свои святыни и храмы, народ не желает отдавать церкви на попрание. «Наше Священноначалие сдерживает народ Украины, не допуская открытой конфронтации с властью. Хотя люди настроены на то, чтобы защищать свои святыни и храмы. В этих храмах они крестились, выросли, молятся, венчаются, отпевают своих родственников», - подчеркнул священник.

«Посмотрите, в тех местах, где раскольники захватили храмы, они стоят пустые, никто в них особо ходить не хочет. И посмотрите в целом на поведение наших законодателей, как они проталкивают законы, которые Украине совсем не полезны. Один из примеров – Стамбульская конвенция. Её стараются провести через разные комитеты Рады. УПЦ, как и многие другие религиозные организации, выступает против этой конвенции, так как в ней заложены механизмы продвижения однополых браков. Но всё равно я слышу реплики, что конвенцию примут, так как иначе мы не получим нужных нам кредитов. И никого не волнует судьба нынешнего и будущего поколений. Однако если ориентироваться на внешние силы, не обращая внимания на собственный народ, как можно построить процветающее государство?», - подчеркнул отец Василий.

Представитель УПЦ в Верховной Раде константировал, что с нынешним составом Верховной Рады пока не удаётся наладить конструктивное сотрудничество.

«Это отражение политики по отношению к УПЦ. Скажу для сравнения: раньше у нас был пропуск, который позволял проходить в здание Верховной Рады, принимать участие в заседаниях комитетов. Сегодня пропуска нет, нужно подавать заявку. Мы неоднократно обращались в комитеты Рады, к депутатам: приглашайте нас, мы открыты к сотрудничеству. Но ни одного приглашения не получили. Поэтому ведём работу только через Всеукраинский Совет Церквей, в котором все религии собраны – христиане, мусульмане, иудеи. Я понимаю, что в Раде с нами не хотят сотрудничать, ведь УПЦ объявлена «агрессором». Если раньше мы могли участвовать в обсуждении законопроектов, то сейчас такой возможности нет. Думаю, что этим нарушаются права миллионов верующих Украинской Православной Церкви», - заявил священник УПЦ.

Протоиерей Василий Русинка считает, что если власть не образумится в своём поведении по отношению к Церкви, то народ уже выйдет на улицы отстаивать свои права и защищать храмы.

«В настоящее время Конституционным Судом Украины, по заявлению 49 депутатов, рассматривается вопрос о конституционности Закона 5309, направленного на принудительное переименование УПЦ. Пока мы ещё имеем возможность сохранять своё нынешнее название, ассоциирующее нашу Церковь с украинской землёй и народом. И хочу отметить, что, когда началось дальнейшее расширение конфликта в религиозной жизни страны, то верующий народ, верующие нашей Церкви стали сплочённее, внимательнее друг к другу. Храмы наполнены прихожанами, в том числе молодёжью. Именно от народа исходят многие инициативы: крестные ходы, желание защищать святыни. Я думаю, что если власть не образумится в своём поведении по отношению к Церкви, то народ уже выйдет на улицы отстаивать свои права и защищать храмы. Если дискриминация продолжится, то, видимо, это вопрос времени», - подчеркнул он.

Священник рассказал, если ли отток прихожан из УПЦ после признания ПЦУ Константинополем и ещё несколькими автокефальными Церквями.

«Оттока не было, но зато оживились дискуссии, которые принесли только пользу нашей Церкви. Люди стали более осознанно относиться к институту Церкви, старались разобраться в вопросах, кто имеет право изменять статус Церкви, давать автокефалию, и как Церковь вообще должна развиваться. Православные верующие стали более сплочёнными, особенно после серии захватов наших храмов со стороны ПЦУ, главным образом на западе Украины. Сейчас религиозные организации – это, в том числе, отражение гражданского общества. У людей верующих, стремящихся защитить свои храмы, нет лицемерия и корысти. Они хотят быть именно в Церкви Христовой, а не в каком-то политическом институте, прикрывающемся религией», - разъяснил отец Василий.

В завершении Представитель УПЦ в Верховной Раде с сожалением отметил, что со стороны Владимира Зеленского и его фракции в Парламенте нету стремления к диалогу с УПЦ. «Мне бы не хотелось, чтобы на украинской земле снова повторились ужасы мини-войн за храмы, которые я наблюдал в конце 1980-х годов. Тогда наши храмы захватили, а сейчас в них никто не ходит! Но ведь нам не нужна война, нам необходим диалог и принятие интересов нашей Церкви, признание прав православных верующих. Если конфронтация и нагнетание напряжённости продолжатся, ни к чему хорошему это не приведёт», - подытожил священник УПЦ.