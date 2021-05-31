Украина частично вакцинировала от коронавируса первый миллион человек

Таковы данные Минздрава

За 28 мая было сделано на 522 прививки больше, чем за предыдущие сутки.

9785 человек вакцинировано первой дозой, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 7 030 человек.

Вакцинацию проводили силами 273 мобильных бригад по иммунизации и 354 прививочных пунктов.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в Днепропетровской области – 3 148 прививок, а за весь период прививочной кампании – в г. Киеве – 117 899 прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации проведена 1 132 821 прививка. Вакцинировано 1 008 859 человек, из них получили первую дозу – 1 008 857 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 123 964 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Напомним, Минздрав запланировал вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

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