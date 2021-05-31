ЕС предложил США объединить усилия в противодействии России — СМИ

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg

Дословно: "Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности".

Кроме того, предлагается тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и в рамках аналогичных подходов к Китаю.

В проекте также идет речь о том, как обе стороны могут преодолеть торговые споры эпохи экс-президента США Дональда Трампа, в частности в области тарифной политики.

Саммит позволит Европе и США "подтвердить твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепление сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности для более демократического, справедливого, мирного и безопасного мира".

Как отмечается, проект заявления подготовила европейская сторона и отправила его на согласование в Вашингтон.

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