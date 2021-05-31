В Изюмской Центральной городской больнице освятили новый храм УПЦ

На Харьковщине в Изюмской Центральной городской больнице Песчанской Божией Матери освятили новый храм УПЦ в честь святителя Луки Крымского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, чин освящения храма совершил митрополит Изюмский и Купянский Елисей.

После освящения митрополит Елисей поблагодарил главу отдела социального служения и милосердия архимандрита Симеона, который несет послушание духовника в Изюмской ЦГБ за создание больничного храма.

Для нового храма владыка подарил икону святителя и чудотворца Николая, а меценат Никита Каракай образ Божией Матери «Неопалимая купина».

Как сообщалось, в Бердичеве освятили новый храм УПЦ в честь Успения Божией Матери, а на Ровенщине в селе Певче, вместо захваченного сторонниками ПЦУ, освятили новый храм в честь святителя и чудотворца Николая.