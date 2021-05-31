Войти | Зарегистрироваться
12:56

понедельник,
31 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Изюмской Центральной городской больнице освятили новый храм УПЦ

31.05.2021 / 11:30
В Изюмской Центральной городской больнице освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Для нового храма владыка подарил икону святителя и чудотворца Николая, а меценат Никита Каракай образ Божией Матери «Неопалимая купина»

На Харьковщине в Изюмской Центральной городской больнице Песчанской Божией Матери освятили новый храм УПЦ в честь святителя Луки Крымского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, чин освящения храма совершил митрополит Изюмский и Купянский Елисей.

После освящения митрополит Елисей поблагодарил главу отдела социального служения и милосердия архимандрита Симеона, который несет послушание духовника в Изюмской ЦГБ за создание больничного храма.

Для нового храма владыка подарил икону святителя и чудотворца Николая, а меценат Никита Каракай образ Божией Матери «Неопалимая купина».

Как сообщалось, в Бердичеве освятили новый храм УПЦ в честь Успения Божией Матери, а на Ровенщине в селе Певче, вместо захваченного сторонниками ПЦУ, освятили новый храм в честь святителя и чудотворца Николая.

Источник: Inpress.ua
больница, Изюм, УПЦ, новый храм, Изюмская епархия УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 мая
30 мая
29 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.