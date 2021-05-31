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Ляшко анонсировал изменения индикаторов "зеленых" зон, говорит - это поможет ездить в ЕС

31.05.2021 / 14:54
Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал изменения индикаторов для "зеленых" зон.

Об этом заявил Ляшко на встрече с журналистами

Прямая речь: "Мы изменим индикаторы (зеленой зоны - УП), которые будут отражать те, что есть в Европейском Союзе. Потому что если страна перейдет в зеленую зону, зеленый уровень эпидемической опасности, это будет свидетельством того, что мы даже без паспортов вакцинации можем посещать страны ЕС. то есть это то, к чему мы должны двигаться".

По словам Ляшко, "зеленая" зона должна быть установлена ​​не на территории области, как это происходит сейчас, а на территории всей страны.

Напомним: в Европейском Союзе уже созданы необходимые условия для безопасного восстановления туризма летом.

Источник

коронавирус, Ляшко, карантинные зоны
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