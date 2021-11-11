Запорожский митрополит УПЦ передал медоборудование в больницу для COVID-больных

В Запорожье митрополит УПЦ Лука (Коваленко) передал в областную инфекционную больницу видеоларингоскоп стоимостью 91,6 тыс грн для интубации больных коронавирусом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук заведующего канцелярией Запорожской епархии протоиерея Геннадия Елина, средства на покупку медоборудования были собраны в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует».

По словам врачей, этот прибор незаменим для интубации COVID-больных с определенными анатомическими особенностями их дыхательных путей.

Перед вручением оборудования митрополит Лука причастил Святых Христовых Тайн пациентов больницы.

Владыка отметил, что верующие УПЦ продолжают благотворительную помощь медицинским учреждениям, несмотря на клевету в адрес Церкви. «Отрадно, что духовенство и прихожане храмов находят в себе мужество продолжать собирать средства в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» для приобретения медикаментов и оборудования в наши больницы», – сказал архиерей.