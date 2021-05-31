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Правительство усиливает госконтроль за защитой прав ребенка и соцподдержкой украинских семей – Шмыгаль

31.05.2021 / 10:14
Украинское правительство приняло ряд важных решений, которые позволят усовершенствовать систему защиты прав ребенка в нашей стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"1 июня в Украине и мире будут отмечать День защиты детей. На этой неделе правительство одобрило комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка", - написал премьер в своём еженедельном отчете о деятельности Кабмина, обнародованном в Фейсбуке.

Шмыгаль рассказал, что на прошедшей неделе, среди прочего, правительство утвердило повышение государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка с 41 280 грн до 50 тысяч грн уже с 1 января 2022 года.

Также, по словам премьера, была "усовершенствована система усыновления детей", в том числе, введено обязательное обучение для усыновителей, и улучшена нормативная база в вопросе предоставления жилья детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Кроме того, было принято решение об усилении государственного контроля за защитой прав детей и социальной поддержкой семьи, а также одобрена Концепция государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.

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бюджет, Шмыгаль, права ребенка
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