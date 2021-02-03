Шмыгаль рассказал, как бюджет вырос более чем на 106% в январе

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

«В январе этого года в государственный бюджет поступило 66 млрд грн. Это на 15 млрд больше, чем в прошлом году. И это несмотря на карантин зимних каникул, а главное - без всякого давления на бизнес», - написал Шмыгаль.

Он добавил, что такие поступления обеспечили благодаря ликвидации схем в налоговой и на таможне, а также благодаря общему восстановлению экономики. Глава правительства также отметил, что продолжается рост потребительского спроса.

Шмыгаль подчеркнул, что исполнение бюджета дает возможность правительству в полной мере выполнять социальные обязательства.

Как сообщалось, в январе 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 576 млрд грн, роспись выполнена на 106,5%.

При этом по платежам, взимание которых контролирует ГНС, поступления составили 33,3 млрд грн, или 111,4%, что на 3,4 млрд грн больше росписи января. Из бюджета было возмещено 13,0 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали: налог на добавленную стоимость (+2,9млрд грн), за счет оживления потребительского спроса в декабре 2020 года, улучшение администрирования, и рентная плата за пользование недрами (+0,4 млрд грн ).

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 22,1 млрд грн, или 100,4% от росписи января. Из общей суммы почти 20,5 млрд грн поступило от НДС, 1,5 млрд грн - от ввозной пошлины.

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