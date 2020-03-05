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Шмыгаль: Госбюджет-2020 нужно пересмотреть для увеличения соцвыплат

05.03.2020 / 17:59
Кандидат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль считает необходимым пересмотреть государственный бюджет для увеличения социальных выплат.

Кандидат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль считает необходимым пересмотреть государственный бюджет для увеличения социальных выплат.

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", – сказал Шмыгаль с парламентской трибуны в среду, 4 марта.

Источник

бюджет, соцвыплаты, Шмыгаль
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